Miguel Van Damme verlengt contract bij Cercle: "Hopelijk snel weer tussen de palen"

Miguel Van Damme, die herstelt van leukemie, gaat zijn 8e contractjaar in bij Cercle Brugge. "Miguel blijft immunotherapie volgen. Groen-Zwart zal er alles aan doen om de doelman daarin optimaal bij te staan", meldt Cercle .

“De contractverlenging van Miguel Van Damme was voor ons van essentieel belang", zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere.

"Cercle is één grote familie en Miguel, die al sinds 2013 voor Cercle uitkomt, is daar een belangrijk onderdeel van."

"Cercle is Miguel en Miguel is Cercle: onze sportieve remonte en het "blijven geloven in" stonden de voorbije maanden meer dan ooit symbool voor zowel de situatie van Cercle als die van Miguel."

"Ik ben dan ook blij om nu te vernemen dat de gezondheid van Miguel positief evolueert. We hopen dat hij snel geneest en weer tussen de palen kan staan. Dat is het signaal dat we willen geven. Miguel verdient dit en wij hebben hem een contract gegeven", besluit de Cercle-voorzitter.