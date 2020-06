Michel Wuyts rakelt anekdotes op: "Merckx zong dat lied van a tot z en deed bisnummer"

"Het Italiaanse gekwetter verstomde toen Merckx binnenkwam"

We hebben ons aan die tafel neergezet en hebben gegeten. Het was een uniek moment: luisteren naar Merckx, die Italiaans sprak en om de haverklap op de foto moest en handtekeningen moest uitdelen. Ik ben er niet meer helemaal zeker van, maar ik meen mij te herinneren dat we op het einde niet mochten betalen.

Dat typisch Italiaanse gekwetter verstomde meteen toen Merckx de gelagzaal betrad. De monden vielen open en er was niet 1 plek vrij. Wij waren met een groep van een man of 5.

We zochten een plaats om te eten in de haven van Sanremo. Maar al die restaurants zaten boordevol. Merckx zei: “Dan gaan we hier toch gewoon binnen."

Toen ik in het vak van wielerreporter terechtkwam, mocht ik in 1991 voor de allereerste keer mee naar Milaan-Sanremo.

Wat ik me ook nog herinner, is dat we met dat privévliegtuigje weer geland zijn op Zaventem, weliswaar dicht bij Melsbroek. Merckx had het geklaard dat zijn vrouw met haar auto op de tarmac mocht komen om ons op te pikken, zodat we op tijd in de VRT waren om die montage te maken.



Toen we de auto instapten, had ik wat schroom. Merckx zette zich achteraan in de auto en ik kwam plots tot de vaststelling dat ik vooraan moest zitten.

Ik zei dat ik graag in zijn plaats achteraan wou zitten. Maar Merckx zei: “Neen, jong, laat maar zo. Je zit daar goed. We zullen maken dat we op de VRT zijn, zodat jullie jullie werk kunnen doen.”