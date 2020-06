Mehdi Bayat: "Mogi is een goeie makelaar. Punt. Hij werkt goed. Punt"

"Hij is wat gereserveerd, maar ik stel vast dat hij in elk interview geweldig communiceert. Mazzu was God voor onze fans, maar zij hebben Karim leren begrijpen en waarderen."

"Ik heb veel geluisterd in mijn gesprekken met hem. Hij zei niet veel, maar wat hij zei, was duidelijk. Karim is een werker en heeft in elke club zijn stempel gedrukt. Hij was niet zo talentvol als andere spelers, maar door hard te werken werd hij onmisbaar."

"We waren in vorm en we wilden zien waar we konden eindigen. We hadden bewezen dat we in de play-offs ambitieus mochten zijn."

"Mijn nonkel was een goeie leerschool"

In 2012 kreeg Bayat de touwtjes in handen bij Charleroi. "Mijn nonkel was een goeie leerschool. Ik heb het scenario 1.000 keer afgespeeld bij de overname en dat recept blijf ik toepassen."

"Ik ben hier nu 8 jaar "de patron" en ik heb nog geen enkele trainer ontslagen", vervolgt de Charleroi-preses. "Ik hoop dat nooit te moeten doen, want dat is een bekentenis dat je je als bestuurder vergist hebt. En mijn nonkel (Abbas Bayat) was een grote verbruiker van trainers..."

"We moeten het voorbeeld van AA Gent volgen"

Charleroi sloot het seizoen af op de 3e plaats. Maar waar situeert Bayat zijn club in de Belgische verhoudingen? "We zijn snel gegroeid, maar als we nog een stap willen zetten, dan moeten we het voorbeeld van AA Gent volgen."

"We worden vaak met Gent vergeleken. We zitten nu in een fase waar we zonder nieuwe middelen of elementen zouden stagneren. Daarom is er ook het project rond het stadion in 2024. Dat zal ons toelaten om toe te treden tot een nieuwe categorie, zoals ook Gent met zijn Ghelamco Arena."

"Dat ons imago ook in Vlaanderen veranderd is? Ja, maar dat is een werk van lange adem geweest. Toen ik in 2012 voorzitter werd, was dat na een periode waarin mijn nonkel voortdurend in conflict lag met de bevoegde instanties."

"Ik herinner me nog dat ik me bij toenmalig KBVB-CEO Steven Martens kwam voorstellen. Charleroi was een beetje een slechte leerling geweest, maar dat wilde ik niet meer."

"Ik wilde meewerken aan de evolutie van het Belgische voetbal. Martens keek me met grote ogen aan, maar toen ik hem later nog eens tegen het lijf liep, zei hij me dat mijn boodschap steek hield."

"Men zegt dat ik een goeie diplomaat ben en dat ik consensussen kan bereiken. Ik heb het van Roger Vanden Stock, Bart Verhaeghe en Ivan De Witte geleerd."

"Ze hebben me doen begrijpen dat het ook goed is voor je club als het Belgische voetbal in zijn totaliteit groeit. Zo ben ik een beetje een expert in het Belgische compromis geworden."