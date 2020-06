Mehdi Bayat: "Als het moet, spelen we 30e speeldag nog"

"Als een gerechtelijke uitspraak stelt dat we geen correcte beslissing namen, zouden we geen andere keus hebben. Daarom leven we ook in een democratie."

"We mogen geen dingen uitvinden die er niet zijn, maar als we de bekerfinale kunnen organiseren of een match voor Waasland-Beveren, dan kunnen we misschien ook de 30e speeldag organiseren."

En dat met dezelfde kernen als het voorbije seizoen?"Ja, want zo staat het in het reglement van de wereldbond FIFA."

"Was het billijke beslissing om te stoppen? Misschien niet, zeker niet, maar wel democratisch"

Eind maart schreef Bayat al een open brief waarin hij zich voorstander toonde dat de laatste speeldag van de reguliere competitie zou afgewerkt worden. "We hebben met 84 procent van de Pro League beslist om de competitie stop te zetten na 29 van 30 speeldagen."

"We hebben daarvoor eerst met de UEFA een akkoord bereikt over onze Europese tickets. Ten tweede hebben we de beslissingen van de regering afgewacht, vooraleer te beslissen over het einde van de competitie."

"Was dat de beste formule? Neen. Maar we zitten in een bijzonder geval van overmacht en we moesten een standpunt innemen."

"We beslisten dat Club Brugge kampioen zou zijn. Op het moment dat er een kampioen is, is er ook een degradant. En dat was nummer laatst Waasland-Beveren."

"Was dat billijk? Misschien niet, zeker en vast niet. Omdat er ons nog maar 1 speeldag restte. En ook al was de kans dat Waasland-Beveren zich alsnog kon redden uiterst klein, het klopt wel dat als we die laatste speeldag hadden kunnen afwerken, we alle problemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden hadden kunnen vermijden. Dat heb ik alle clubs toen ook geschreven."

"Maar we hebben democratisch beslist. We wisten wel dat daar procedures op zouden volgen. Dat is de democratie. Waasland-Beveren heeft het recht om in het verweer te gaan, omdat ze vinden dat ze onrechtvaardig behandeld zijn."

"Al die verweerpogingen moeten we aanvaarden en bij een uitspraak analyseren. We moeten niet speculeren over eventuele toekomstige beslissingen. Als we zo beslissingen zouden nemen, zouden we geen goede clubbestuurders zijn. Daarom hebben we ook de Algemene Vergadering van de Pro League uitgesteld naar 29 juni."