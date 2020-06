Medhi Bayat: "Als het moet, spelen we 30e speeldag nog"

In een uitgebreid gesprek met Peter Vandenbempt over de hete hangijzers in ons voetbal vanochtend heeft Mehdi Bayat, voorzitter van Charleroi en de bond, gezegd dat als het moet ze de 30e speeldag nog zullen afwerken. "Waarom zou dat niet mogelijk zijn?"

Onze competitie ligt al maanden stil en vorige maand besliste de Algemene Vergadering van de Pro League om de stand na 29 speeldagen als definitief te beschouwen. Maar er lopen nog heel wat procedures van ontevreden clubs, onder meer van degradant Waasland-Beveren. Voor Peter Vandenbempt lijkt het onmogelijk dat de 30e speeldag begin augustus nog gespeeld wordt, maar Bayat verrast: "Waarom niet? Als er op een bepaald moment een juridische beslissing in die richting wordt genomen, waarom niet? En dat met dezelfde kernen als het voorbije seizoen?"Ja, want zo staat het in het reglement van de wereldbond FIFA." "We mogen geen dingen uitvinden die er niet zijn, maar als we de bekerfinale kunnen organiseren of een match voor Waasland-Beveren, dan kunnen we misschien ook de 30e speeldag organiseren."

"Was het correcte beslissing om te stoppen? Misschien niet, zeker niet"

Eind maart schreef Bayat al een open brief waarin hij zich voorstander toonde dat de laatste speeldag van de reguliere competitie zou afgewerkt worden. "We hebben met 84 procent van de Pro League beslist om de competitie stop te zetten na 29 van 30 speeldagen." "We beslisten dat Club Brugge kampioen zou zijn. Op het moment dat er een kampioen is, is er ook een degradant. En dat was nummer laatst Waasland-Beveren. Was dat correct? Misschien niet, zeker en vast niet. Omdat er ons nog maar 1 speeldag restte."

"Er mag niet van mij gehouden worden"

Mehdi Bayat krijgt de laatste weken ook de wind van voren. Zijn dubbele pet van bondsvoorzitter en clubvoorzitter is een doorn in het oog van vele anderen. Ook daartegen lopen procedures, onder meer door Virton en Antwerp. Ook het feit dat hij de broer is van de omstreden voetbalmakelaar Mogi Bayat zint velen niet. "Ik heb de indruk dat sommige mensen niet van mij willen houden. Ik weet niet waarom. Maar er mag niet van mij gehouden worden. Omdat hij de broer is van. Omdat hij dit of dat is. Omdat hij 2 petjes draagt. Omdat hij bij Charleroi zit." Bayat klinkt standvastig en strijdvaardig: "Ik heb geen enkel probleem. Ik ben nooit gevlucht voor de pers en ik ga geen enkele vraag uit de weg."