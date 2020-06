Mathieu van der Poel: "Crossfiets niet gezien sinds WK in Zwitserland"

Mannen:

Mathieu van der Poel (wereldkampioen): "Gefietst met Louis Talpe"

Laurens Sweeck (Belgisch kampioen): "Noemen me nog altijd "kleine""

Toon Aerts (Wereldbekerwinnaar): "Tony Koppenberg"

Eli Iserbyt (winnaar DVV-trofee): "KOM op de Kluisberg"

de Cyclocross Masters in Waregem

Thibau Nys (wereldkampioen junioren): "Gras afrijden"

Vrouwen:

Annemarie Worst (Wereldbekerwinnares): "Na 4 uur is de lol eraf"

Sanne Cant (Belgisch kampioene): "116 km over gravelwegen"

Laura Verdonschot: "Word zenuwachtig van Strava"

Sluitingsprijs in Oostmalle

Ellen Van Loy: "120 km getraind in de Ardennen"

Denise Betsema: "Af en toe een gravelritje"

"Ik plan regelmatig een gravelritje in. Techniektraining is wel een tijd geleden."

Shirin van Anrooij (wereldkampioene juniores): "Eerste keer 150 km"

aar heb ik geen tijd voor gehad, omdat ik moest studeren voor mijn eindexamen. En het is me gelukt, ik ben geslaagd!"

"Ik heb per ongeluk een KOM gepakt omdat ik achter de scooter trainde (lacht)."

Kijk zondag om 17.05u naar de Slag om Balenberg

In de Slag om Balenberg hebben de crossers begin deze week een driekamp afgewerkt. Ze beginnen met een technische en korte cross in het bos, daarna volgt een zandstrook en de beslissing valt in een tijdrit.

Zondag kunt u naar de Slag om Balenberg kijken: vanaf 17.05u op Eén, in de Sporza-app en op sporza.be. Michel Wuyts en voormalig wereldkampioen Paul Herygers verzorgen het commentaar.