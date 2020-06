Lotto-Soudal verkent parcours Ronde van Vlaanderen: "We organiseren geen hoogtestage"

"Goed om de groepsgeest aan te wakkeren"

Naast Deceuninck-Quick Step zijn ook de manschappen van Lotto-Soudal dezer dagen op pad in de Vlaamse Ardennen.



Vandaag verkent de Lotto-ploeg het parcours van de Ronde van Vlaanderen.

"Vorige week deden we al een eerste gezamenlijke trainingsrit in de Vlaamse Ardennen", vertelt trainer Wim Van Hoolst van Energy Lab.

"Toen legden we een 1e deel van het parcours af, vandaag staat een 2e deel op het programma. Vrijdag trekken we naar de Ardennen voor een trainingsrit."

Het plan is om in de maand juni zo'n 6 gezamenlijke trainingen af te werken. "Telkens op dinsdag en vrijdag, 1 keer in de Vlaamse Ardennen, 1 keer in de Ardennen."

"Vandaag zijn we in de Vlaamse Ardennen met 7 renners: Thomas De Gendt, Brent Van Moer, Jelle Wallays, Brian van Goethem, Stan Dewulf, Gerben Thijssen en Harm Vanhoucke", zegt Van Hoolst.

"Andere keren zijn we met 9 of 10 renners. Het hangt af van het trainingsprogramma van de renners."

"Dit is in de eerste plaats plezant voor de renners, nog eens samenrijden na zoveel maanden van soloritjes of tochten met twee of drie. In normale tijden leven die jongens 200 dagen per jaar samen, nu hebben ze elkaar amper gezien. Dit is ook een manier om de groepsgeest weer aan te wakkeren."

De renners die in het buitenland wonen, zijn er wel niet bij. "Onder impuls van Philippe Gilbert hebben de jongens in Monaco ook al eens samen getraind", weet Van Hoolst. "Caleb Ewan, Jonathan Dibben, Tim Wellens en Phil zelf. Ook voor hen was dat een welkome afwisseling."