Kim Clijsters treedt over 4 weken weer in competitie, in de VS

Het comebackjaar van Kim Clijsters krijgt vanaf 12 juli een vervolg. Onze landgenote zal dan deelnemen aan de World Team Tennis, een toernooi in Werst Virginia (VS) waarin gemengde teams het tegen elkaar opnemen.

Clijsters krijgt een plekje in het team "New York Empire", waar ze ploeggenote is van Mardy Fish, Jack Sock, Sabine Lisicki, Neal Skupski en Kveta Peschke.

Zakken ook af naar West Virginia: onder meer Milos Raoic, Sofia Kenin, Sloane Stephens en de dubbelende tweelingsbroers Bob en Mike Bryan.

Voor Clijsters wordt de World Team Tennis het eerste toernooi sinds Monterrey (Mexico). Toen sneuvelde ze in de 1e ronde tegen de Britse Johanna Konta. Ook in Dubai verloor Clijsters in de 1e ronde, tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza.

De World Team Tennis vindt plaats van 12 juli tot en met 2 augustus.