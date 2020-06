Is Damian Roden de missing link voor Anderlecht?

Vorig seizoen was de fysieke voorbereiding de achilleshiel bij Anderlecht. Met minder blessures eindigde Anderlecht wellicht in de top 6. Dat is ook Kompany en co niet ontgaan, vandaar de komst van Roden. De slogan van de Brit sluit hier ook perfect bij aan: "Availability equals winnability". Ofwel: hoe meer spelers beschikbaar, hoe groter de kans op succes.

Anderlecht heeft met Damian Roden een nieuw lid aan de staf toegevoegd. De Britse high performance coach moet Anderlecht beter maken en zal meer doen dan een physical coach. Hij zal de context moeten creëren waarin iedereen moet werken, zowel op fysiek, mentaal als medisch vlak. Roden brengt veel expertise met zich mee. Hij heeft lang in de Premier League gewerkt. Blackburn Rovers, Manchester City (waar hij met Kompany heeft gewerkt), Queens Park Rangers en Stoke City staan op zijn cv. In 2019 hielp hij de Seattle Sounders aan de titel in de MLS. Seattle staat bekend als een innovatieve club.

Investering in de (uitgedunde) medische staf

Dat de medische staf van Anderlecht uitgebreid moest worden, was evident, want door besparingen was de spoeling dun geworden.

Dokter Kristof Sas is hoogstens 2 dagen per week op de club en daarnaast heb je ook nog de zoon van Frank Vercauteren die hoofd-kinesist is. Bram Geers werd vorig seizoen gebombardeerd tot physical coach. Deze twintiger is vooral bezig met fysieke data en is de enige in de staf die niet tot de clan-Kompany behoort.

Maar nu komt daar dus Damian Roden bij, in tijden van besparing toch een serieuze investering van Anderlecht. Engels zal hierdoor meer en meer de voertaal worden bij Anderlecht, met ook nog Craig Bellamy als coach van de beloften, Lee Mooney als data-analist en Kevin Reid als video-analist.