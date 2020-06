Gouverneur van New York zet het licht op groen voor de US Open

New York was lange tijd een broeihaard van het coronavirus, maar door de US Open werd nooit een streep getrokken. De Amerikaanse stad recht mondjesmaat de rug en ook de organisatie van de US Open keek de voorbije weken alleen maar vooruit.

Het lot van het grandslamtoernooi werd vooral in de politieke handen van gouverneur Andrew Cuomo gelegd, die vandaag op Twitter bevestigde dat er niet geraakt wordt aan de originele datum: er wordt in New York gespeeld van 31 augustus tot 13 september.

Na de Australian Open wordt de US Open het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Wimbledon werd al snel geannuleerd, Roland Garros werd verplaatst naar eind september, vrijwel meteen na de US Open.

Door de coronacrisis zal de US Open uiteraard een facelift ondergaan. Toeschouwers zijn niet toegelaten en Cuomo benadrukt dat "buitengewone voorzorgsmaatregelen" zullen worden genomen.

Er zal met de klok getest worden en er is extra aandacht voor kleedkamers en huisvesting. Ook het speelschema zou beperkt worden. Zo zijn er normaal gezien geen kwalificaties.

Of dat pakket maatregelen genoeg zal zijn om alle spelers te overtuigen, is nog maar de vraag. Onder meer Novak Djokovic, Rafael Nadal, Simona Halep en Ashleigh Barty uitten al hun twijfels over hun deelname.