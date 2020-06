Fransman Montanier voorgesteld: "Zelfs mijn verzekeraar kent Standard"

Michel Preud'homme, net als Montanier een ex-doelman, speelde een belangrijke rol bij de aanstelling van zijn opvolger. Terwijl iedereen tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis afstand moest houden, groeiden beide partijen naar elkaar toe. "We hebben 5-6 keer contact gehad met elkaar via Zoom, steeds werd het concreter. Standard was vooral geïnteresseerd of ik bij het DNA van de club pas."

"Standard is een club die iedereen in Frankrijk kent. Zelfs mijn verzekeraar - die niets van voetbal weet - sprak mij erover aan. Dat trok mij ook aan, dat het een club met historie is. Ook de passie van de fans sprak mij aan en het feit dat hier al iets staat: een opleidingscentrum, een hele structuur..."

Montanier legde vervolgens uit dat België ook voor hemzelf geen onbekende is. "Ik ben hier regelmatig naar het voetbal komen kijken, toen ik nog assistent-coach was bij Ivoorkust. Het was de periode van de Ivorianen bij Beveren, van Zokora bij Genk,..."

"Team moet alle stijlen onder de knie hebben"

Op de vraag voor wat voor voetbal hij staat, verwees Montanier naar een quote uit een artikel in The Guardian, toen hij nog coach was van Real Sociedad: "Het team speelt balbezit zoals Barcelona en kan snel aanvallen zoals Real Madrid."

"Ik sta nu open voor vragen, maar die zullen er wel niet zijn, zeker?" zei Montanier aan het begin. Of ook nog, over de ambitie: "Ze willen dat we over 2 jaar de Champions League winnen. Dat lijkt mij wat te vroeg."

"Ik moest kiezen tussen Leye en Deflandre"

Philippe Montanier tekende een contract voor één seizoen, maar dat zal automatisch verlengd worden als de club de play-offs (met 4) haalt of op een andere manier een Europees ticket verovert. Wiens contract niet werd verlengd, is dat van Mbaye Leye. Montanier kiest voor zijn vaste assistent Mickaël Debève.

"Ik wil niet te veel assistenten, want ik weet uit ervaring dat als ze te weinig werk hebben ze zich gaan vervelen en dat leidt tot frustraties. Ik heb het liefst 1 assistent die zich met het offensieve bezighoudt en 1 met het defensieve. Ik had de keuze tussen Leye of Eric Deflandre en aangezien Mickaël Debève - die hier niet zo bekend is, maar in een Frankrijk een grote carrière als speler en als coach had - een aanvaller was, paste Deflandre beter in het plaatje."

"Ik had graag met Mbaye samengewerkt, want ik zag wel wat in die jongen. Misschien had hij in de jeugdopleiding aan de slag kunnen gaan. Jammer dat het uiteindelijk anders is verlopen."