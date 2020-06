Ferre Spruyt niet langer trainer van Belgische achtervolgingsploeg

De Belgische achtervolgingsploeg langebaanschaatsers is deze week - terwijl het buiten lekker warm is - opnieuw beginnen trainen in de ijshal in Mechelen.

Er zijn wat nieuwe gezichten en enkele andere zijn verdwenen. Zo is Ferre Spruyt (broer van Jelle, de trainer van Bart Swings), niet langer de trainer van de achtervolgingsploeg.

Die taak wordt overgenomen door de Nederlander Simon Kuipers, een oud-langebaanschaatser en trainer bij de Thialf Academy. Kuipers kwam vandaag al een eerste keer kijken naar de trainingen.

Een van de drie vrouwen die vorig seizoen deelnamen aan de Team Pursuit, Anke Vos, heeft haar schaatsen aan de wilgen gehangen. Het trio bestaat nu uit: Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en haar jongere zus Fran Vanhoutte.

De bedoeling is nog altijd om in 2022 als ploeg deel te nemen aan de Winterspelen en om in 2026 een gooi te doen naar de medailles.

Stien Vanhoutte en Sandrine Tas willen het komende seizoen ook individueel stappen vooruit zetten.