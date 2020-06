Dries Mertens vs. Cristiano Ronaldo: "Eindelijk Sarrismo of scoort Mertens net als in Coppa-finale 2014?"

Vanavond wordt in het Olympisch Stadion van Rome de Italiaanse bekerfinale gespeeld, de Coppa Italia. Met Juventus en Napels staan 2 topclubs tegenover elkaar en 2 topspitsen: Cristiano Ronaldo en Dries Mertens. Stef Wijnants legt de kansen in de weegschaal.

Mertens al gescoord in finale

Uiteraard trekt Juventus als favoriet naar Rome. De Bianconeri pakten de voorbije 8 jaar telkens de scudetto en ook in de Coppa Italia waren ze bijna altijd present. Met 4 zeges in de laatste 5 jaar zijn er voor andere ploegen op Italiaanse bodem maar weinig prijzen weggelegd. Niks nieuws onder de zon dus dat Juventus in de finale staat. Voor Napels liggen de kaarten anders. Dries Mertens mag dan wel topschutter aller tijden zijn, op een titel wachten ze in het zuiden nu al sinds 1990. Met een voorlopig 6e plaats zal de scudetto ook niet voor dit jaar zijn. Het laatste bekersucces voor Gli Azzurri dateert al van 6 jaar geleden. In 2014 werd Lazio met 3-1 verslagen. Als het al een goed voorteken zou zijn, Dries Mertens zorgde toen voor het bevrijdende 3e doelpunt. Twee jaar eerder in 2012 won Napoli zijn 4e nationale coppa tegen… Juventus. Edinson Cavani en Marek Hamsik, 2 iconen die nu door Mertens overvleugeld zijn in aantal doelpunten, zorgden voor de beslissing.

Nog geen Sarrismo

Voor Maurizio Sarri is deze finale natuurlijk een bijzondere match. De 61-jarige Sarri, geboren in Napels, stootte pas 5 jaar geleden door naar de top toen hij coach werd in zijn thuisstad. Met vaak spectaculair aanvalsvoetbal, ook wel Sarrismo of Sarriball genoemd, werd hij 2 keerde tweede na Juventus en 1 keer derde vooraleer hij in 2018 naar Chelsea vertrok. Sarri deed het helemaal niet onaardig in de Premier League (Chelsea werd derde) en won dankzij een wervelende Eden Hazard de Europa League. Het is voorlopig de enige trofee die Sarri in zijn 30-jarige bestaan als coach heeft gewonnen. Engeland bleek toch niet zijn ding en Juventus was bij de pinken om Sarri vorige zomer als opvolger van Massimiliano Allegri in te lijven. Eind januari speelde Juventus voor de Serie A in Napels en verloor het met 2-1. Sarri liet achteraf blijken dat die nederlaag hem maar weinig deed en dat hij altijd gek op Napels zou blijven. In Juventus moest men even slikken met deze reactie. Sarri weet dat verliezen bij Juventus nauwelijks gedoogd wordt. De Coppa Italia mag geen vervelende afloop kennen voor hem, ook al zijn er met de scudetto en de Champions League nog andere objectieven te winnen.

Buffon op recordjacht

Ook al zit een 9e landstitel er zeker nog in, het loopt niet bijzonder gesmeerd bij Juventus. Van het dominante voetbal dat Sarri bij Napels toonde, zien de fans van de "Oude Dame" slechts flarden terug. Te vaak werkvoetbal, te weinig vloeiende combinaties en wedstrijden beslist door een individuele actie. In Turijn wachten ze tot Sarriball helemaal doorbreekt. Vooral op het middenveld worstelt Juventus met de juiste bezetting. Pjanic zou de ideale man moeten zijn voor het snelle korte spel, maar zaterdag tegen Milan was hij niet op de afspraak. Meteen werd gesuggereerd dat Pjanic er niet meer met zijn hoofd bij was, hij zou in onderhandeling zijn met Barcelona. Enkel Rodrigo Betancur kon overtuigen. Sarri zal keuzes moeten maken. Aaron Ramsey is in elk geval niet beschikbaar. Matuidi, Khedira, Cuadrado, en Douglas Costa strijden om de andere posities. Om Dries Mertens zijn record niet scherper te laten zetten rekent Sarri op Gianluigi Buffon. 42 jaar is de wereldkampioen van 2006 intussen en zijn eerste beker won hij al in 1999 met Parma. In de zomer keerde Buffon na een jaartje PSG als backup voor Szczesny terug naar de heimat en heeft hij alle bekermatchen gespeeld. Buffon kan de oudste Italiaanse bekerwinnaar

ooit worden en op gelijke hoogte komen van bondscoach Roberto Mancini. Mancini mocht de beker 6 keer in de lucht houden.

Ronaldo, de afwezige

Het voorbije weekend miste Cristiano Ronaldo In de terugmatch van de halve finale tegen Milan (0-0) voor het eerst sinds januari 2019 een strafschop. Na die strafschop kwam CR7 maar bijzonder bleek voor de dag. “Misschien speelde dat in zijn hoofd”, verklaarde coach Sarri achteraf. Sarri pareerde hiermee de kritiek op het spel van Ronaldo. De lockdown leek het afgetrainde lijf van Ronaldo geen goed gedaan te hebben. Zijn acties waren vaak lusteloos. Omdat Gonzalo Higuain niet als diepe spits beschikbaar was door blessure, posteerde Sarri hem op de nummer 9. Het was geen meevaller, voor de Gazzetta dello Sport kreeg hij een 5 op 10 toebedeeld voor zijn match. “Ronaldo stond helemaal open voor het idee om in de punt van de aanval te spelen. Hij is zo’n buitengewone speler dat hij op elke positie in de aanval kan spelen”, verdedigde Sarri zijn keuze. Higuain zal ook vanavond niet kunnen aantreden en dus zal CR7 allicht opnieuw CR9 worden, tenzij hij Sarri overtuigt hem opnieuw vanaf de flank te laten spelen en Dybala als valse 9 te laten opereren.

Napels opnieuw laten leven

Bij Napels verlieten ze zondag Milaan breedlachend, nadat Dries Mertens met zijn historische 122e goal de 1-1 tegen Inter had binnengetrapt en zo voor de finaleplaats had gezorgd. Zes maanden geleden zat Napoli nog met een

revolterende kleedkamer. Carlo Ancelotti liet begaan, het kostte Carlito zijn

job, meteen na de 4-0-winst tegen Racing Genk in de Champions League. Het klinkt gek, maar de onstuimige en temperamentvolle Gennaro Gattuso moest rust brengen. Gattuso had wat tijd nodig om zijn favoriete 4-3-3 te installeren. In de eerste 5 matchen werd 4 keer verloren, Napels was naar de 11e plaats weggegleden. Met de zege tegen Juventus eind januari viel plots alles in de plooi en van de volgende 9 matchen werd er maar liefst zeven gewonnen. Ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly is nog steeds een rots in de branding en is een bewonderaar van Gattuso. “Hij herstelde het vertrouwen dat we helemaal kwijt waren. We kunnen opnieuw lijden in een match en toch winnen”, liet de Senegalees optekenen. Dat was tegen Inter zeker het geval, maar dankzij een sterk keepende Ospina en de goals van "Ciro" Mertens overleefde het de aanvalsgolven van Romelu Lukaku.

Niet met geld bezig

Gattuso is geen trainer van de geduldige opbouw of van het langdurige balbezit. Het moet snel vooruit. Mertens, Insigne en wellicht Callejon of Politano vormen de aanvalstridente. Held Ospina haalde zich met tijdwinst een gele kaart op de hals, waardoor hij de finale moet missen. Gattuso moet in doel opnieuw teruggrijpen naar Alex Meret, die bij de komst van de nieuwe trainer verrassend plaats moest maken voor Ospina. Dat Gattuso intussen al op handen gedragen wordt bij de heetgebakerde fans klinkt logisch. Napels, opgeklommen naar de 6e plaats, doet in de Serie A nog mee om Europees voetbal en in de Champions League acht het zich niet kansloos in de terugmatch tegen Barcelona. Met het bereiken van de finale verdient "Rino" alle krediet en bij winst zal de knotsgekke voorzitter De Laurentiis het contract van Gattuso allicht openbreken. De intussen 42-jarige coach is echter niet met geld bezig. “Contracten zijn me niet veel waard. Geld interesseert me matig. Ik wil respect krijgen van diegenen met wie ik werk.”

Geen verlengingen en ceremonie

Na de titelmatch van Bayern München gisteren is de finale van Coppa Italia de eerste grote match sinds COVID-19 ook de voetbalwereld in zijn greep kreeg. De Italiaanse bond heeft beslist dat er geen verlengingen worden gespeeld. Na 90 minuten worden er indien nodig strafschoppen genomen. Beide ploegen hebben zich er dan ook grondig op voorbereid. Ook de ceremonie en de bekeroverhandiging zullen er anders uitzien en voor een primeur zorgen. Er zal immers geen bobo medailles uitreiken in de tribunes of op een groots podium. Op de middenstip zullen de overwinningstekens op een grote tafel gelegd worden, waarna de winnende ploeg die mag komen oppikken. Het zal in "het nieuwe normaal" een bescheiden feestje worden voor Dries Mertens of Cristiano Ronaldo.

Sporza.be volgt finale live met tekst