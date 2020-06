Britse premier keert kar na campagne van Man.United-spits: "Ben sprakeloos"

Tijdens de coronacrisis konden kinderen van arme gezinnen genieten van gratis schoolmaaltijden in de paasvakantie. De Britse regering liet onlangs weten dat die maatregel niet zou worden doorgetrokken in de zomervakantie.

Die beslissing werd op ongeloof onthaald door Manchester United-spits Marcus Rashford, die zelf in armoede opgroeide. De 22-jarige Engelsman riep in een open brief op Facebook, gericht aan de Britse regering, op om de beslissing terug te draaien: "Kwetsbare kinderen hebben dringend hulp nodig", klonk het in een emotionele oproep.

En die smeekbede is dus niet in dovemansoren gevallen. De woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson maakte dinsdag bekend dat de maatregel toch verlengd wordt in de zomervakantie. Er komt een steunpakket van 130 miljoen euro voor kinderen in nood.

"De premier beseft dat ouders en hun kinderen tijdens deze crisis voor ongeziene uitdagingen staan", klinkt het. "We waarderen de bijdrage van Marcus Rashford in het debat rond armoede. Het is knap dat hij zijn status als topsporter gebruikt heeft om belangrijke problemen aan te kaarten."

De aanvaller, die zelf ook al 20 miljoen euro inzamelde voor kinderen in nood, heeft intussen ook gereageerd op het nieuws. "Ik ben sprakeloos", laat hij weten op Twitter. "Kijk maar eens wat we voor mekaar kunnen krijgen als we solidair zijn. Dít is Engeland in 2020."

"Dit ging niet over mij of over politiek. Het was een noodkreet van kwetsbare ouders en ik heb ze een stem gegeven. Ik ben trots dat we geluisterd hebben en dat we de juiste beslissing genomen hebben. De weg is nog lang, maar ik ben dankbaar dat die families nu een probleem minder hebben om zich zorgen over te maken. Het welzijn van onze kinderen zou altijd een prioriteit moeten zijn."