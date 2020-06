Het stadion van Manchester City krijgt woensdagavond weer voetballers te zien. Het Etihad Stadium werd vandaag al aangevallen door een bliksemschicht tijdens een onweer, maar bij Manchester City reageerden ze gepast. "Dat is gewoon de terugkeer van Kevin De Bruyne", klonk het. Of hij het stadion - zonder fans - meteen weer in vuur en vlam zal zetten tegen Arsenal, ontdekken we morgenavond.