Antwerp Giants wagen kans in EuroCup: "Groepsfase overleven zou sterk zijn"

De Europese basketbalcompetities zijn een kluwen voor wie het basketbal niet van nabij volgt. Momenteel zijn er 4 competities: de EuroLeague en de EuroCup (allebei georganiseerd door Euroleague Basketball) en de Champions League en de Europe Cup, die georganiseerd worden door FIBA Europa, de Europese tak van de Internationale Basketbalfederatie FIBA. De EuroLeague is de hoogst aangeschreven competitie, waarin Europese topclubs zoals Real Madrid, CSKA Moskou of Olympiakos het mooie weer maken. Europese subtoppers zijn vaak aan de slag in de EuroCup, waarin de winnaar een ticket voor de prestigieuze EuroLeague krijgt. De jongste jaren heeft de FIBA wel een inhaalbeweging gemaakt met de Champions League, waarin de Antwerp Giants het in 2019 tot de Final 4 schopten. Toch wagen de Giants komend seizoen hun kans in de EuroCup, dankzij een wildcard.

De Antwerp Giants hadden ook een wildcard aangevraagd voor de Champions League, maar de kans was klein dat ze die zouden krijgen. Glenn De Hollander

"Ik had aanvankelijk niet verwacht dat de Giants die wildcard zouden krijgen, maar de voorbije weken is een aantal clubs overgestapt van de EuroCup naar de Champions League. Toen dat gebeurde, hield ik er wel rekening mee", vertelt Glenn De Hollander aan Sporza. "De Giants hadden ook een wildcard aangevraagd voor de Champions League, maar daarin zijn met Oostende en Bergen al twee Belgische teams actief. De kans was toch klein dat Antwerp een CL-wildcard zou krijgen. Het was verstandig om het in de EuroCup te proberen, want de FIBA Europe Cup stelt niet zoveel voor. Goed gedaan dus."

De voorbije twee seizoenen speelden de Antwerp Giants in de Champions League.

"Champions League wordt steeds sterker"

Dat de Antwerp Giants aan de bak mogen in de EuroCup is onder meer te danken aan grote clubs als Galatasaray, Bilbao, Bursa en Limoges, die recent overstapten naar de Champions League. "Die clubs hebben daar wel wat geld voor gekregen, maar ze voelen ook dat de Champions League steeds sterker wordt", weet De Hollander. "Die competitie trekt meer en meer kijkers en de FIBA zet ook heel sterk in op sociale media, waardoor de teams en de spelers heel goed in de kijker komen. Bovendien is het ook een mooie competitie met een aantrekkelijk format." "Of de Champions League in rangorde nu al over de EuroCup gesprongen is, durf ik niet te zeggen. De clubs die overgestapt zijn naar de Champions League zijn niet de topteams uit de EuroCup. Qua breedte van het deelnemersveld heeft de Champions League wel een inhaalbeweging gemaakt, maar de top van de EuroCup is nog steeds sterker."

De clubs die overgestapt zijn naar de Champions League zijn niet de topteams uit de EuroCup. De top van de EuroCup blijft sterker. Glenn De Hollander

"De Champions League telt met Nizjni Novgorod slechts één club uit Rusland, toch een sterk basketballand. De Franse topclub Monaco is een paar jaar geleden naar de EuroCup getrokken, net als Virtus Bologna na hun eindzege in de Champions League. De EuroCup blijft immers nog altijd de snelste weg naar de EuroLeague." Zien we ooit nog een fusie tussen EuroLeague/EuroCup en Champions League? "Op dat vlak leef ik tussen hoop en vrees", zegt Glenn De Hollander. "Ik hoop dat we ooit weer teams als Barcelona of Real Madrid op de Belgische parketten kunnen zien." "Maar als al die grote teams willen meedoen, zal dat zeker gevolgen hebben voor België. Is er dan nog wel plaats voor de Belgische clubs? Daar vrees ik een beetje voor."

De Argentijn Facundo Campazzo, een van de sterren van de EuroLeague bij Real Madrid.

"Zou heel sterk zijn als Giants groepsfase overleven"

Wat mogen we tenslotte verwachten van de Antwerp Giants bij hun EuroCup-debuut? "Er zijn in de EuroCup 4 groepen van 6 teams. Om die poulefase te overleven, moet je toch voorbij enorm sterke tegenstanders. Het zou heel sterk zijn als de Giants daarin slagen", weet De Hollander. "Teams als Joventut Badalona, Gran Canaria, Frankfurt, Ljubljana of Buducnost schat ik toch hoger in dan de Antwerp Giants. Dat is het kaliber dat je wekelijks tegenkomt, terwijl je in de Champions League ook kampioenen uit kleinere landen treft of subtoppers uit landen als Griekenland of Oekraïne." "Maar misschien trekken de Giants nog wel wat spelers aan van dat niveau. Wie weet kan het perspectief van de EuroCup nog voor een aantal leuke transfers zorgen in Antwerpen."