"Ik ben een product van het Belgische voetbal en handel in het algemeen belang"

Mehdi Bayat noemt zichzelf in het gesprek met onze journalist meermaals een "expert in compromissen", een bestuurder die altijd zoekt naar "een consensus". Bayat is de jongste jaren fors geklommen in de hiërarchie van het Belgische voetbal en weegt op het beleid.

"Er is een periode geweest waarin er een machtsstrijd was, waarin je je moest positioneren", argumenteert Bayat. "Maar we leven nu in een ander tijdperk. Dat is voorbij."

"Je moet vandaag werken en zaken doen bewegen. Zo bereik je invloed. Ik ben altijd verkozen voor mijn functies bij de KBVB en de Pro League. Met een grote meerderheid. Dat bewijst het vertrouwen van alle clubs."

"Ik heb nooit aan het voordeel van Charleroi gedacht, wel aan hoe ik het Belgische voetbal in de hoogte kon liften. Want dat levert ook op voor Charleroi."

"Het gaat niet over de belangen van een club, want bestuurders die dat doen, blijven niet lang overeind. Clubs voelen dat, dat je enkel jezelf dient. Dat is de antithese van waar ik voor sta."

"Dat dat negatieve beeld over mij toch bestaat? Misschien", zegt de voorzitter van Charleroi en de KBVB. "Maar die verwijten heb ik niet gemaakt."