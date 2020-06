Van Lierde bereidt zich voor op triatlonherfst: "Afscheid nemen met prestaties"

Eind mei kwam er bij Van Lierde, die in het triatlon zowat alles gewonnen heeft wat er te winnen valt met de Ironman in Hawaï in 2013 als summum, een jaartje bij.

2 van de 6 wedstrijden die hij in 2020 had moeten lopen, zijn al definitief geschrapt. Hij had gisteren graag een 6e eindzege gehaald in Nice, maar corona besliste daar anders over.

"Nice was hét hoogtepunt voor mij dit seizoen. Dat voelt wrang en ambetant. Anderzijds is het wel leuk voor mij dat de wedstrijd toch nog doorgaat op 11 oktober."

Van Lierde doet bijna 25 jaar aan triatlon, sinds 2003 is hij prof. Hij werd nationaal, Europees en wereldkampioen. Hij wil in zijn laatste maanden dan ook geen vrede nemen met een ereronde: "Ik heb niet veel meer te bewijzen, maar wil afscheid nemen aan de top. Ik wil wedstrijden winnen en tonen dat ik het nog altijd kan, ook al ben ik 41 jaar."

"Ik wil afscheid nemen in schoonheid en voor mij betekent dat afscheid nemen met presteren."