Ultimate Tennis Showdown, tennis voor de toekomst?

Het was even wennen. Weer tennis kijken na een paar maanden zonder. Twee keer wennen zelfs was het. In Belgrado speelden onder anderen organisator Novak Djokovic en Dominic Thiem voor volle tribunes op gravel korte sets naar 4 gewonnen games.

Van corona hadden ze in Belgrado zo te zien nooit gehoord. Het niveau was meer dan behoorlijk, wat me doet vermoeden dat als het officiële circuit weer op gang komt, er meteen weer toptennis te bekijken zal zijn.

In Nice, in de academie van Patrick Moratoglou (de coach van Serena Williams) een heel andere aanblik. Hier was corona nog alomtegenwoordig. Ballenjongens- en meisjes met mondmasker en handschoenen, geen publiek. Iedereen die ook maar iets met het evenement van doen had, was getest op corona.