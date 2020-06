Straffe stoot: West-Vlaming bedwingt loodzware Tourmalet op springbal

Glenn Valentin wil met zijn stunt de organisatie "Les Petits Princes", de Franse tegenhanger van Make a Wish, in de kijker zetten. "Ik ben eraan begonnen om 5u15. In de eerste kilometers heb ik snel vaart gemaakt en na 3 uur had ik er al 7 kilometer op zitten", vertelt de voormalige triatleet aan Sporza.

"Op dat moment kwam de zon tevoorschijn en ook de eerste toeschouwers. De mensen langs de weg vroegen zich in eerste instantie af waarmee ik bezig was, maar wensten me dan chapeau, boden een koffie aan of deden een donatie voor Les Petits Princes."

"Naarmate ik hoger ging, kwam ik in de mist terecht en met nog 5 kilometer te gaan, begon het te regenen. Tot 2 kilometer voor de top ging alles vrij goed, maar dan kwam de man met de hamer langs."

"De laatste 2 kilometer waren de steilste van de hele klim en het melkzuur stapelde zich vanaf de eerste steile meters op in mijn benen. Ik heb uiteindelijk nog 2 uur gedaan over de laatste 2 kilometer, maar ben na exact 11 uur wel geslaagd in mijn missie."