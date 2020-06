Standard wuift Mbaye Leye uit: "Met spijt in het hart"

Leye, die vorig seizoen zijn schoenen aan de haak hing bij Moeskroen, zette het voorbije seizoen zijn eerste stappen als trainer als T2 van Preud'homme en was daar heel vereerd om.

Preud'homme kapte ermee en de Fransman Philippe Montanier arriveerde als nieuwe T1, met assistent Mickaël Debève in zijn zog. "De club heeft intern verschillende pistes onderzocht die Mbaye in staat zouden stellen om zijn leerproces bij de Rouches verder te zetten", luidde het in een kort persbericht. "Maar geen van hen resulteerde in een oplossing."

"Het is dus met spijt dat de club en Mbaye Leye beslist hebben om in onderling overleg uit elkaar te gaan." Standard bedankt Leye nog voor zijn engagement aan de zijde van Preud'homme en wenst hem het beste voor de toekomst.