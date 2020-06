Qatar pronkt met 3e stadion dat klaar is voor WK voetbal 2022

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in het Education City Stadium in december al wedstrijden van het WK voor clubs gespeeld zouden worden, maar die deadline werd niet gehaald.



Het stadion ligt in Al-Rayyan en biedt plaats aan 40.000 toeschouwers. Na het WK wordt de capaciteit van het Education City Stadium teruggebracht tot 20.000 zitplaatsen.

Vanwege de hete zomer in Qatar wordt het WK 2022 van 21 november tot 18 december gespeeld. Qatar schat de bouwkosten voor de 8 WK-stadions en trainingsfaciliteiten op 5,8 miljard euro.