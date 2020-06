Nicky Hayen na eerste trainingsdag bij Waasland-Beveren: "Spelers afremmen"

"Dynamisch en positief", zo omschreef Nicky Hayen de eerste training van zijn nieuwe kern.

"De spelers hadden na 3 maanden thuis honger naar het gras. Ze hadden hier nood aan", verduidelijkt de coach van Waasland-Beveren. "En het was voor iedereen nodig."

"We zijn onze eerste dag opgestart met een duidelijke presentatie van waar we naartoe willen. De spelers begonnen mee te denken in dat verhaal. Het is een positieve start geweest en die lijn hopen we door te trekken."

Welke weg wil Waasland-Beveren uit? "We willen een ploeg bouwen die stevig genoeg staat terwijl we wachten op nieuws. 1A of 1B, dat maakt voor de sportieve staf niet zoveel uit."

"We willen een stevige structuur neerzetten met spelers die zowel in 1A als in 1B kunnen spelen. Maar een sportman hoopt natuurlijk dat hij zijn plaats weer kan innemen in 1A."