Man.United-spits Rashford: "Kwetsbare kinderen hebben dringend hulp nodig"

In het Verenigd Koninkrijk krijgen leerlingen normaal enkel tijdens het schooljaar gratis maaltijden. Maar door de coronacrisis kwamen jongeren uit kwetsbare gezinnen tijdens de voorbije paasvakantie ook in aanmerking voor zulke gratis maaltijden. Die regeling wordt niet doorgetrokken tijdens de zomer.

Marcus Rashford, die zelf opgroeide in een gezin dat moeite had om de touwtjes aan elkaar vast te knopen, is vanuit zijn eigen ervaringen erg begaan met het lot van de kansarme jongeren. In een open brief op Facebook roept hij de Britse regering op om terug te komen op de beslissing deze zomer geen bonnen voor gratis schoolmaltijden te voorzien.

"Dit is Engeland in 2020 en het is een situatie waarin dringend hulp nodig is", schrijft de 22-jarige spits, die als kind zelf afhankelijk was van gratis schoolmaaltijden en voedselbanken. "De ogen van het land zijn op jullie gericht. Maak een bocht van 180 graden en zorg ervoor dat het een topprioriteit wordt om de levens van de meest kwetsbare kinderen in de samenleving te beschermen."

"Voedselarmoede in Engeland is een pandemie die nog generaties lang kan duren, als we nu niet in actie schieten. Dit heeft niks te maken met politiek, maar met liefdadigheid. We moeten zorgen voor de mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. We zijn het er toch allemaal over eens dat geen enkel kind met honger zou mogen gaan slapen?"