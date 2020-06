Maaseik claimt ticket voor Champions League: "Hela-hola, gaat dat zó eenvoudig?"

Over de verdeling van de Europese tickets in het volleybal is het laatste woord nog niet gezegd. Aalst beweert dat het volgend seizoen zal aantreden in de Champions League. Maaseik dreigt uit de boot te vallen, maar stippelt een hele argumentatie uit om wél te kunnen aantreden.

Het is in vele sporttakken vaste kost: door de coronacrisis zijn competities vroegtijdig stopgezet, maar over de gevolgen wordt nog een hartig woordje gediscussieerd. Dat is in het Belgische volleybal niet anders. Aalst liet vorige week weten dat het in de Champions League zal aantreden. De Oost-Vlamingen stonden na het reguliere seizoen aan de leiding. Ook Roeselare zal wellicht aantreden op het kampioenenbal, waardoor vaste klant Maaseik het kind van de rekening wordt. Maar dat pikt Maaseik niet. "Enkele dagen geleden, na goedkeuring van sporthal Schotte door de Europese volleybalbond CEV, meldde Volley Lindemans Aalst trots dat die club straks de Champions League speelt. Hela-hola, gaat dat zó eenvoudig?", leidt de club een uitvoerig betoog in. "Iedereen weet dat de EuroMillions Volley League 2019-2020 half maart zónder landskampioen werd afgebroken, bij de start van de Champions Final 4, de 'play-offs met 4'. Aalst wil echter een ticket voor de Champions League op basis van de stand na de reguliere competitie." "Aalst lijkt op het eerste gezicht een punt te hebben. De 'laatste tussenstand' die je van het voorbije seizoen terugvindt, is die van zaterdag 8 februari, na de reguliere competitie (d.i. vijf weken vóór de beslissing tot stopzetting van de EuroMillions Volley League). Aalst staat daar inderdaad aan de leiding … Maar in de vijf weken daarna is nog heel wat gebeurd!"

Lees ook: Als 3 honden vechten om 2 benen in de Champions League volleybal

Naar welke tussenstand moet gekeken worden?

"Volgens ons is die tussenstand van 8 februari (halfweg, na 14 speeldagen, met nog minstens 11 en eventueel zelfs 14 speeldagen te gaan) irrelevant en bovendien niet de échte 'laatste' tussenstand", vervolgen de Limburgers. "Na de reguliere competitie vond immers de hoogst belangrijke vólgende fase van de competitie plaats: de kwalificatieronde. Haasrode-Leuven staat vandaag in die fameuze 'laatste stand' van 8 februari nog te blinken op een mooie 4e plek, maar het is wel degelijk Achel dat in de daaropvolgende fase aan de haal ging met het felbegeerde ticket voor de Champions Final 4. Achel eindigt dus sowieso vóór Haasrode-Leuven!" "Volgens ons is dat het beste bewijs dat die 'laatste' rangschikking niet deugt en na de kwalificatieronde achterhaald en van nul en generlei waarde is!" "De échte laatste tussenstand, half maart, op het moment dat de EuroMillions Volley League werd stopgezet, oogt veel minder spectaculair (of net veel spectaculairder, 't is maar hoe je het bekijkt)." "4 teams (Achel, Roeselare, Aalst en Maaseik) staan élk met NUL punten te trappelen om aan de play-offs met 4 te beginnen. En Achel – na de reguliere competitie 5e, 20 punten achter Aalst – zou op die eerste speeldag eventueel zomaar de leiding kunnen grijpen! Kortom: de nulstand van 15 maart is de enige echte láátste tussenstand, niet die van 8 februari."

Volgens ons is die tussenstand van 8 februari (halfweg, na 14 speeldagen, met nog minstens 11 en eventueel zelfs 14 speeldagen te gaan) irrelevant en bovendien niet de échte 'laatste' tussenstand. Volleybalclub Maaseik

"Geen argument voor voorrang"

Maaseik interpreteert de soap dus op een andere manier. "We zien geen enkel argument om bij deze gelijke nulstand één club voorrang te geven." "De leidersplaats na de reguliere competitie leverde dit seizoen sowieso geen enkel voorrecht op: géén vrijstelling van kwalificatieronde (zoals vorig seizoen), géén puntje voorsprong bij de start van de play-offs met 4 (zoals enkele jaren geleden)." "Overigens, als er in de reguliere competitie écht iets op het spel had gestaan, was Maaseik dan bereid geweest om die laatste wedstrijd vóór de kerststop (uitgerekend tegen Aalst) gewoon op zaterdag te spelen? Zonder enige recuperatie na de donderdagavondmatch in het Poolse Jastrzebski Wegiel?" "Als er écht iets op het spel had gestaan, was er vanzelfsprekend wél uitstel gevraagd en gekregen, en hadden de spelers van beide teams pas een dag of twee later op vakantie kunnen vertrekken. En had Aalst het dan even gemakkelijk gehad?"

"Palmares, faam en investeringen"