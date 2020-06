Kiest UEFA voor "Final 8" in Lissabon voor deze Champions League-jaargang?

Woensdag komt het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA samen. Dan zou een beslissing moeten vallen over wat er met de Champions League en de Europa League van dit seizoen zal gebeuren.

Persbureau Reuters weet dat er bij de UEFA een plan op tafel ligt om met een Final 8 op zoek te gaan naar een eindwinnaar.

De resterende 1/8e finales worden gewoon afgewerkt volgens het oorspronkelijke schema, in het stadion van de thuisploeg dus.

Daarna maakt het circus in augustus de oversteek naar Portugal, waar de stadions van Benfica (Estadio da Luz) en Sporting Lissabon (Jose Alvalade) de topteams zouden ontvangen.

De kwartfinales worden beslecht in één wedstrijd, van 12 tot 15 augustus. De halve finales worden op 18 en 19 augustus geserveerd, de finale op 23 augustus in de Portugese hoofdstad.

Dat zal dan in principe achter gesloten deuren gebeuren, tenzij de gezondheidssituatie in Portugal andere wedstrijdomstandigheden zou toelaten.

De finale van dit seizoen zou normaal in Istanbul gespeeld worden, maar de Turkse stad komt een jaar later aan bod.

Voor de Europa League werd een gelijkaardig scenario uitgedokterd. Duitsland is daar the place to be, met de resterende 1/8e finales als opstapje op neutraal terrein. Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen zouden de organisatie van die Final 8 voor hun rekening nemen.

Als alles goed gaat, zal de UEFA deze week ook bevestigen dat de Europese Super Cup - de opener van het nieuwe Europese seizoen - op 24 september gespeeld wordt in Boedapest.