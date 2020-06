FOTO: Antwerp, Genk en Standard beginnen aan seizoen, Lamkel Zé nog niet

Antwerp: eerste veldtraining zonder Lamkel Zé

Van de kernspelers die volgend seizoen nog een contract hebben, ontbrak alleen Lamkel Zé. Het is niet meteen duidelijk waarom. Ook bekende namen als Dieumerci Mbokani en Steven Defour waren afwezig. Zij beschikken over een aflopend contract en horen daarom (voorlopig) niet tot de kern voor volgend seizoen.

Vorige week blies nieuwe coach Ivan Leko al verzamelen voor medische en fysieke tests. Vandaag begint het echte werk op het veld. Dat gebeurt in deze coronaperiode achter gesloten deuren.

Genk: eerst veldtraining, dan medische testen

De training verloopt in beperkte groepen en contact is voorlopig niet toegelaten. Bovendien kunnen de spelers na de training niet douchen en krijgen ze een lunchpakket mee.

Alle trainingen de komende weken - alvast tot 1 juli - moeten volgens het protocol van de Pro League verplicht achter gesloten deuren plaatsvinden. De Limburgse voetbalclub heeft zelf ook maatregelen genomen. Zo komen de spelers - met mondmaskers - binnen via een aparte ingang en komen ze in een grote indoorhal samen, waarna ze naar buiten trekken.

Genk-coach Hannes Wolf zag zijn spelers vandaag voor het eerst. De Duitse trainer opende met een veldtraining. Morgen en overmorgen zijn er medische tests, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wordt er ook getraind, meteen goed voor een zevendaagse werkweek. Theo Bongonda, Eboue Kouassi en Paul Onuachu sluiten later aan. Nieuweling Daniel Munoz zit nog vast in Colombia. Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt ontbreken nog door een blessure. De jongelingen Pierre Dwomoh en Luca Oyen beginnen als volwaardig lid van de A-kern. Ook belofte Ismael Saibari neemt deel aan de voorbereiding.

Standard: fysieke en medische tests

Standard begint met een nieuwe coach, de Fransman Philippe Montanier, aan de nieuwe jaargang. Vorige week vrijdag zag hij zijn manschappen voor de eerste keer, maar nog niet in sportpak. Vanaf vandaag werken de Luikenaars zich in het zweet, te beginnen me fysieke en medische tests.