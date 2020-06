De maand juli van Tim Declercq: "Papa worden, hoogtestage en Tour-ticket afdwingen"

Het Heuvelland en de Vlaamse Ardennen vormen deze week het decor voor de eerste ministage van Deceuninck-Quick Step.

"Hier heb ik heel hard naar uitgekeken", zegt Tim Declercq. "Al zal het sowieso ook hard en pittig zijn. Die eerste groepstrainingen zullen een soort wake-upcall zijn voor het lichaam."

"We zijn thuis allemaal wel goed blijven trainen. Maar dat is toch iets anders dan wedstrijdritme opdoen in het Heuvelland en de Vlaamse Ardennen.

Voor Declercq wordt het ook een verbroedering met de rest van "The Wolfpack". "Het zal heel leuk zijn om iedereen na al die tijd nog eens terug te zien. Het zal de teamspirit ten goede komen."

Net als voor alle andere renners staat Declercq voor drukke maanden. Bovendien verwelkomt de Quick Step-renner volgende maand een eerste dochtertje.

"Op 11 juli word ik normaal gezien vader. Als dat allemaal naar wens verloopt en ik mijn hoogtestage daarna kan afwerken, zou mijn 1e koers de Heistse Pijl zijn op 1 augustus."

"Om nog kans te maken op een Tour-selectie rijd ik in augustus ook het Critérium du Dauphiné."