David Goffin is niet opgewassen tegen Berrettini in Ultimate Tennis Showdown

Normaal gezien had David Goffin (ATP-10) zaterdag al Matteo Berrettini (ATP-8) in de ogen moeten kijken. Maar de regen gooide toen roet in het eten in het toernooi waarin de matchen zijn opgedeeld in 4 quarters van 10 minuten.

Goffin opende vandaag sterk tegen Berrettini en kwam 12-8 voor in het 1e quarter. Maar de Italiaan ging in de laatste 2 minuten nog op en over onze landgenoot. 12-8 werd 12-13.

In het 2e en 3e quarter surfte Berrettini voort op dat succes. Goffin vond zichzelf terug in het slotquarter en haalde het nipt met 12-11.

De 1-3-eindstand is de 2e nederlaag in evenveel matchen voor Goffin in dit innovatief toernooi. Gisteren boog onze landgenoot het hoofd voor Richard Gasquet.