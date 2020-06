Dario Van den Buijs keert terug naar België en tekent voor Beerschot

Op zoek naar speelminuten verliet Dario Van den Buijs in 2015 Club Brugge voor de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven.

In de zomer van 2017 maakte hij de overstap naar Heracles. De zoon van voormalig voetballer Stan Van den Buijs, die tien jaar geleden assistent-trainer was bij het toenmalige Germinal Beerschot, kwam 57 keer in actie voor Heracles, waarvan 15 keer dit seizoen.

Eind maart maakte Heracles nog bekend dat het de bedoeling was om de aflopende overeenkomst van Van den Buijs te verlengen.

Maar Van den Buijs trekt de deur achter zich dicht en kiest voor Beerschot, dat nog altijd kans maakt op promotie naar 1A.