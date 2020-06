Bauke Mollema en André Greipel hebben 2 jaar langer werkzekerheid

De 33-jarige Bauke Mollema komt al sinds 2015 uit voor Trek-Segafredo. "We hebben samen al mooie dingen beleefd, maar de ambitie is om het nog mooier te maken", zegt de Nederlander.

Mollema telt in zijn carrière 14 zeges, waarvan 10 bij Trek-Segafredo. Vorig seizoen triomfeerde Mollema in de Ronde van Lombardije. 3 jaar geleden won hij een Tour-rit in Le Puy-en-Velay.

"Dit seizoen deelt Mollema het kopmanschap in de Tour met Richie Porte. Beiden gaan voor het eindklassement", meldt zijn team. "Daarna mikt Mollema op de Ardennen-klassiekers en ritzeges in de Vuelta."

Ook André Greipel kreeg vandaag goed nieuws. De 37-jarige Duitser verlengde zijn contract ook met 2 jaar tot en met 2022. De sprintbom rijdt nog maar sinds dit seizoen in Israelische loondienst.