"Traditionsverein" Kaiserslautern vraagt faillissement aan

De coronacrisis heeft FC Kaiserslautern helemaal kopje-onder geduwd. De Duitse derdeklasser zat al langer in zwaar financieel vaarwater en torst nu een schuld van 24 miljoen euro met zich mee.



Om een licentie te krijgen moet de club vrijwel onmiddellijk 15 miljoen euro op tafel gooien. Daarom diende Kaiserslautern bij een de rechtbak een aanvraag tot faillissement in.

Maar een faillissementsaanvraag hoeft niet het einde van de club te betekenen. Er wordt gehoopt met vers kapitaal een doorstart te kunnen maken.

"We willen zo snel mogelijk opnieuw een economisch duurzame vereniging zijn", zegt CEO Sören Oliver Voigt.

De club mikt daarvoor op een sanering van de schulden en een financiële herstructurering.

Kaiserslautern werd in totaal 2 keer (1991 en 1998) Duits kampioen. In de trofeeënkast staan ook 2 Duitse bekers en 1 Duitse supercup. In 2012 zakte de club naar de 2e klasse. 2 jaar geleden belandde het in de 3e klasse.