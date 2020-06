Zinédine Zidane: "Eden heeft ons gerustgesteld na de trap op z'n enkel"

Zinédine Zidane kreeg op de persconferentie na de overwinning tegen Eibar enkele vragen over Eden Hazard en zijn comeback. De vervanging rond het uur was alvast gepland. "We wisten dat hij ritme miste, dus een volledige match was geen goed idee."

"Hij heeft een uur goed gespeeld", vond Zidane. "We waren even bang toen hij die trap in het begin van de match kreeg, maar hij heeft ons gerustgesteld tijdens de rust. Hij zei dat het geen probleem was." Na zijn wissel legde Hazard wel ijs op zijn rechterenkel.

Hazard was niet zelfzuchtig en bood Sergio Ramos de 2-0 aan op een schoteltje. "Hij is zelf tevreden over zijn prestatie en wij zijn ook tevreden over hoe hij gewerkt heeft voor de ploeg. De boodschap is dat Eden en wij ook tevreden zijn om weer te beginnen."