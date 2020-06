Virtuele 24 Uur van Le Mans: Verstappen crasht als leider, Vandoorne wordt 13e

Stoffel Vandoorne liet zich in het begin opmerken en gaf na 7 uur racen als leider het stuur over aan zijn ploegmaats. Maar zijn ploegmaats konden die positie niet vasthouden, ook door technische problemen. Vandoorne eindigde uitendelijk als 13e.

Ook Max Verstappen toonde zijn klasse. Hij veroverde in de nachtelijke uren de leidersplaats, maar de Nederlandse F1-rijder crashte door een hapering in het spel. Ook Charles Leclerc had een zware crash.

De race kreeg net als gisteren ook op zondag af te rekenen met een servercrash. En een bug in het spel kostte ook Fernando Alonso zijn race.