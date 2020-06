VIDEO: Belgische triatlontoppers zwemmen mét schoenen in Scandinavische wedstrijd

Swim-run heet de wedstrijdformule die populair is in de Scandinavische landen. Deelnemers werken in duo een parcours af waarin ze zwemmen en lopen voorturend met mekaar afwisselen, daarom houden ze hun schoenen ook aan in het water.

De Belgische triatleten hielden vorige week een wedstrijdje swim-run in en langs de roeibaan Hazewinkel in Willebroek. Jelle Geens en Marten Van Riel namen het tegen mekaar op en kregen allebei een jong talent mee.

Bondscoach Nick Baelus had een parcours van 5,75 kilometer uitgestippeld. Dat moesten Geens en Van Riel 2 keer afleggen. In totaal hadden ze 10 kilometer gelopen en 1.500 meter gezwommen.

Geens en zijn partner kwamen als winnaar over de streep. Van Riel, 4 jaar geleden 6e op de Spelen in Rio, finishte net niet als een ijsblok.