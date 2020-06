Toon Aerts: "Er zit iets speciaals aan te komen met het WK in Oostende"

Tijdens zijn lange trainingstochten heeft Toon Aerts de tijd om na te denken over het komende veldritseizoen. "Er liggen voor mij vooral kansen in de klassementen", zegt de veldrijder van Telenet Baloise Lions.

"Dat Wout en Mathieu klassiekers rijden, schept kansen voor ons"

Terwijl Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het najaar meestrijden in de klassiekers, zal het veldritseizoen al begonnen zijn. “Vorig jaar was Wout ook heel laat aan zijn cross-seizoen begonnen door zijn val in de Tour. Mathieu was toen ook wat later begonnen, maar dat zal dit seizoen nog later zijn", vertelt Toon Aerts. "Dat schept natuurlijk kansen voor ons, vooral in de klassementen. Ik denk dat ik daarvan mijn doel zal maken. Want ik merk dat het voor mij moeilijk is om bovenaan te staan in de daguitslagen (Aerts won vorig seizoen 4 crossen)." Als er 1 dag is waar Aerts heel graag helemaal bovenaan de uitslag wil staan, is dat de dag van het WK in Oostende (31 januari). “Er zit echt iets speciaals aan te komen. Het WK in Koksijde (2012) heb ik als eerstejaarsbelofte vooral voor mijn televisie beleefd. Dat was toen zo speciaal, een WK in eigen land. Ik kijk er enorm naar uit wat dat allemaal zal geven in Oostende." "Ik hoop dat er tegen dan VIP-tenten mogen staan en er veel volk op de cross aanwezig kan zijn. Dat WK kan heel mooie reclame zijn voor de cross in België." Aerts hoopt op een onvergetelijke dag. "De beelden van het WK in Koksijde bekijk ik nog elk jaar opnieuw op YouTube als de Wereldbekercross in Koksijde voor de deur staat." "Als ik in een gelijkaardig scenario in Oostende kan meedoen voor de wereldtitel of het podium, zou dat iets heel moois zijn in mijn carrière."



"Ik had Iserbyt vorig seizoen niet zo sterk verwacht"

Vorig seizoen viel het in het begin wat tegen voor Aerts. "Ik wou toen iets te graag winnen in elke cross waarin ik startte." "Ik stak toen vaak de schuld op mezelf, terwijl we eigenlijk te maken hadden met een heel sterke Eli Iserbyt. Ik had hem niet zo sterk verwacht, dat durf ik nu gerust toe te geven. Maar hij heeft dat afgedwongen, daar kan ik als concurrent enkel maar respect voor hebben." Respect heeft Toon Aerts ook voor zijn belofteploegmaat Thibau Nys, die net voor Aerts eindigde in de Container Cup. “"Jij bent mijn favoriet", had ik Thibau voor de Container Cup gestuurd. Thibau

gaat naar een sportschool en toen ik vroeger in een sportschool zat, kon ik veel harder lopen dan nu. Ik woog toen ook wat lichter, dus ik zou toen ook meer monkey bars kunnen hebben pakken." Nys (8e) eindigde net voor Aerts (9e) in de Container Cup. “Voor mij is het een beetje zuur, maar we kunnen er echt wel om lachen dat hij enkele honderdsten voor mij geëindigd is." Ziet Aerts Nys op termijn de grote man worden in het veld? “Dat is nog een beetje de vraag. Toen ik junior was, was Laurens Sweeck vooral de man. Hij heeft dat ook kunnen doortrekken naar de profs." "Maar tussen mij en Laurens zaten nog veel andere jongens, die die goede prestaties niet hebben kunnen doortrekken tot bij de profs." "De afgelopen weken ben ik een paar keer op stage geweest met Thibau en daar heb ik enkele goede dingen gezien van hem. Hij zal sowieso een paar jaar nodig hebben, maar ik denk wel dat hij een toekomst heeft."

"Tijdritambities heb ik momenteel opgeborgen"

De voorbije jaren reed Aerts in de maanden voor het veldritseizoen ook op de weg. Hoe zal dat dit jaar zijn? "Mijn wegprogramma zal er helemaal anders uitzien dan andere jaren. In juli staat er een stage gepland met onze ploeg in de Ardennen." "Op 1 augustus rijd ik met de Heistse Pijl mijn eerste wegkoers. Ik zal in totaal 12 koersdagen hebben, met daarin ook de Ronde van Wallonië." "Van dan tot eind februari zal ik in competitie rijden. In een normaal jaar is augustus is een beetje een rustmaand. Maar we hebben al heel veel rust gehad de afgelopen weken." Hoe zit het met de tijdritambities van Toon Aerts, die 2 jaar geleden nog 9e eindigde op het BK tijdrijden? "Het tijdritniveau in België is de laatste 2 jaar enorm gestegen. We hebben 5 tijdrijders die zouden kunnen meedoen voor de olympische medailles." "Wil ik echt weer meedoen op hoog niveau in het tijdrijden, dan moet ik investeren in windtunneltesten en ander materiaal. Dat vraagt veel tijd en daar hangt ook een kostenplaatje aan vast."

"Maar we zijn een crossploeg, die dan 1 tijdrit zou doen op een jaar. We vinden dat een te grote investering voor wat het is. We hebben ervoor gekozen om te investeren in optimaal materiaal voor de komende winter."