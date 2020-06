Jeugdcoach Mertens: "122 goals is meer dan ik ooit voor hem had gedroomd"

Door de coronacrisis heeft Dries Mertens er wat langer op moeten wachten, maar dankzij zijn goal zaterdagavond tegen Inter is hij Marek Hamsik voorbij als topschutter allertijden van Napoli.

Zondagochtend stuurde Etienne De Wispelaere zijn voormalige pupil een berichtje. Mertens en De Wispelaere verhuisden in 2004 - Mertens was toen 17 jaar - naar derdeklasser Eendracht Aalst.

"Dries deed het schitterend bij Aalst en werd op het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar. Dat deed hem twijfelen om te blijven, maar we hebben een goede babbel gehad en ik heb hem overtuigd dat hij een volgende stap moest zetten."

Daarna volgde een carrière die stap voor stap richting de absolute top liep, want talent kruipt waar het niet gaan kan. En talent had Mertens al vanaf jonge leeftijd. "Een van de sterke punten van Dries is zijn spelinzicht. Gecombineerd met zijn snelheid van uitvoeren en zijn techniek."

"Hij was niet echt de grote doelpuntenmaker, Dries was meer de man van de laatste pass. Nu heeft hij 122 goals voor Napoli en wat hij daarmee bereikt, is toch nog net iets meer dan ikzelf had gehoopt of gedroomd. Ik heb toen hemel en aarde bewogen om iedereen te overtuigen: hier loopt een toekomstige Gouden Schoen."