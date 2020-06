Imke Courtois in Sporza Retro Podcast: "Ik was 100% fan van Emile Mpenza"

Imke Courtois was 12 toen Euro 2000, het Europees Kampioenschap voetbal in België en Nederland, gespeeld werd. "Ik voetbalde toen zelf al bij Rapide Wezemaal en was natuurlijk erg geïnteresseerd in dat EK", vertelt ze.

"België had toen niet de gouden generatie van nu. Het was eerder een ploeg van werkers, die teerde op enthousiasme. Ik ken al die namen nog: Marc Wilmots, Gert Verheyen, Bart Goor, Filip De Wilde, … Dat waren de Rode Duivels van toen."

"En de broers Mpenza natuurlijk. Mijn zus had het vooral voor Mbo, maar ik was 100 procent fan van Emile. Het is grappig: misschien was ik zelfs een heel klein beetje verliefd op hem, voor zover dat kon op die leeftijd", lacht ze.

"Mpenza had een nogal rebels karakter. Ik herinner me hem ook van de snelle auto’s en enkele ongelukken. Maar hij was ook een trendsetter: hij droeg als eerste die neuspleister om te voetballen, hij had tape om zijn enkels om zijn scheenbeschermers goed op hun plaats te houden, … Ik vond hem echt een coole gast."