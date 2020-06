Gesloten deuren of niet, Messi-fan raakt toch het veld op

Over hek van 2 meter geklommen

Na zijn actie gaf de jongeman, een Fransman die op Mallorca woont, een interview aan een radiostation. Hij vertelde dat hij net voor de pauze over een hek van 2 meter was geklommen.

"Ik had dit al lang gepland", zei de jongeman. "Ik wilde een foto met mijn idool."

"Dat is me ook gelukt, maar hij was niet scherp en van de politie moest ik het beeld verwijderen. Ach, het was een leuke ervaring."