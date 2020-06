Geraardsbergen denkt aan alternatieve wedstrijd op Muur (maar niet per se tijdens Ronde)

De Muur van Geraadsbergen ligt dit jaar niet op het parcours van de Ronde van Vlaanderen (op 18 oktober). "Voor onze middenstand is dat een kater", reageert burgemeester Guido De Padt. "Daarom proberen we een alternatieve organisatie op poten te zetten."

"We spelen met een idee om wielertoeristen 3 uur lang over de Muur te laten rijden. Dat hoeft niet op dezelfde dag, revanche mag niet de drijfveer zijn."

"De Muur zit in de genen van Geraardsbergen. De schrapping doet pijn, maar we zijn strijdvaardig genoeg om tegenslagen te overwinnen", zegt De Padt, die de komende jaren de Ronde graag opnieuw ontvangt.

"We willen niet rancuneus zijn of rancuneus blijven. We moeten met de organisatie kunnen blijven praten en dat willen we zo houden. Want de Muur en de Ronde van Vlaanderen zijn eeneiige tweeling", besluit de burgervader.