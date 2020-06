David Goffin verliest openingsduel in Ultimate Tennis Showdown

Op het speciale toernooi achter gesloten deuren in Nice gelden andere regels dan bij een normale tennismatch. De wedstrijden zijn opgedeeld in 4 quarters van 10 minuten. Bij een gelijke stand na die quarters volgt een sudden death.

En dat was het geval in het duel tussen Richard Gasquet (ATP-50) en David Goffin (ATP-10), want beide spelers wonnen 2 quarters. In die sudden death wint de speler die als eerste 2 punten na elkaar maakt.

Dat lukte Gasquet meteen en zo kon de Fransman vieren na 13-11, 12-14, 12-11, 10-15 en 2-0. Maandag speelt Goffin zijn tweede wedstrijd tegen de Italiaan Matteo Berettini. Die match had eigenlijk zaterdag afgewerkt moeten worden, maar door de regen werd de hele eerste dag afgelast.