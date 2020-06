Aalst bindt 37-jarige kapitein Geukens nog een seizoen langer aan zich

"Ook volgend seizoen mag Okapi Aalst rekenen op de diensten van Gentenaar Senne Geukens", meldt het basketteam op Twitter. "De kapitein blijft aan boord."

Geukens is 37 jaar en speelt sinds 2016 in Aalst. Daarvoor verdedigde hij de kleuren van onder andere Willebroek en Gent.

Hij krijgt ook een Amerikaanse rookie in zijn team: Cameron McGriff. Hij komt over van de universiteit van Oklahoma State in de Verenigde Staten. De 22-jarige small-forward stond in de belangstelling van de San Antonio Spurs, maar start zijn profloopbaan uiteindelijk in Aalst.

Aalst versterkte zich eerder al met Nathan Kuta, Pape Badji en Bogic Vujosevic.