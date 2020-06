Zoon Guilian over papa Preud'homme: "Na het seizoen werd hij altijd ziek"

Begin deze week zette Michel Preud'homme een punt achter zijn carrière als trainer. Hij blijft nog in het voetbal, maar wil iets meer rust. En daar is zijn zoon Guilian Preud'homme blij om. "Het zal afkicken worden voor hem. Maar hij heeft kunnen oefenen tijdens de lockdown."

Het afscheid van Michel Preud'homme als trainer hing al even in de lucht voor het maandag officieel werd. Wanneer heeft hij het thuis verteld? "Ik denk dat hij er al sinds het begin van het seizoen over aan het nadenken was", vertelt zijn zoon Guilian, "maar hij sprak het niet uit. Ook niet als ik er na een tijdje naar vroeg. "We zullen zien", zei hij dan." Het zal afkicken worden voor Michel Preud'homme, letterlijk. "Als we na het seizoen met vakantie waren dan werd hij echt fysiek ziek. Hij schoot 's nachts ook wakker en dan zei hij dat we ons moesten voorbereiden voor de match tegen Zenit." "Het voordeel is dat hij nu tijdens de lockdown al kunnen oefenen heeft. Hij slaapt nu ook niet echt goed, maar ik hoop dat het zwarte gat zal meevallen. Ik denk ook dat hij nu een goede balans gevonden heeft. Hij heeft ook mee de nieuwe trainer gekozen, dus dat geeft hem rust."

"Hij doet clubs weer prijzen pakken"

Michel Preud'homme blijft wel bij Standard. De club die hij in 2008 eindelijk nog eens een titel bezorgde. "Dat moment was heel intens", weet Guilian Preud'homme nog. "Op die beelden zie je dat het veld volstond met supporters, maar de tribunes ook. Die mensen kwam gewoon van buiten."

"Maar dat hij inderdaad, net als bij Gent en Club Brugge, een club na lange tijd weer een prijs doet pakken, dat bewonder ik. Dat is het moeilijkste. Je moet elke week je match winnen, maar je moet ook een structuur opbouwen. Je begint vanaf 0 en moet je club naar een hoger niveau tillen."

Michel Preud'homme en zijn assistent Mbaye Leye.

"Vooral zijn vertrek naar Al Shabab was moeilijk voor ons"

Lang genoot Michel Preud'homme wel nooit van zijn succes. Meestal was hij meteen weer weg. "Alleen bij Club Brugge is hij nog een jaar gebleven", weet Guilian. "En dat was mede door mij en mijn zus." "Wij hadden gezegd: geniet nu toch eens van je eigen werk. Geniet van de Champions League. Dat werd dan jammer genoeg een dramatische campagne." Waren die vele bochten van papa Preud'homme soms lastig voor het gezin? "Dat viel mee, maar het moeilijkste voor ons was zijn vertrek naar Al Shabab in het Midden-Oosten na Twente. Dat hadden we niet zien aankomen." "Alles zat goed in Twente. Hij had een goed seizoen gehad en wij waren daar gelukkig, maar plots ging hij weg, ook van ons. Ik was toen 18 en mijn zus 16. Zij heeft daar haar toekomstige man leren kennen en ik heb er ook nog goeie vrienden. We zijn er een beetje Nederlanders geworden." "Hij heeft ook nooit verstopt dat dat deels een financiële keuze was. Er zijn nog zo'n aanbiedingen geweest, maar alleen in Al Shabab zat er ook een sportief project bij." Zal hij het coachen kunnen laten? "Ik ken hem goed, maar ook ik durf dat niet te voorspellen." Bondscoach van België is hij nooit geworden. "Dat had ik heel graag gezien. Dan was de cirkel echt rond geweest. Mijn papa is een Rode Duivel en een echte Belg. En hij zou dat ook fantastisch gedaan hebben."

"Mijn vriendin zegt dat ik steeds meer op hem lijk, en dat is niet altijd positief"

Wie Michel Preud'homme zegt, denkt vaak ook meteen aan een aantal uitgesproken eigenschappen. Zo zou hij erg bijgelovig zijn. "Op zich stoort het me niet en valt dat wel mee", reageert Guilian, "maar hij wil wel alles zelf in de hand hebben en controleren. Ik hoor van mijn vriendin dat ik steeds meer op hem begin te lijken en dat is niet altijd in de positieve zin."

Schrok Guilian ooit van het gedrag van zijn vader langs de lijn? "Neen, nooit. Ik ken hem en hij is niet zoals hij soms wordt afgeschilderd. Het is deels ook een spel om het publiek mee te krijgen. Ik vond dat wel amusant." De Nederlandse tv-analist Johan Derksen noemde hem ooit een dorpsidioot. "Dat was geen fijne periode. In Twente had hij een vlekkeloze reputatie, tot die match tegen AZ. Ze verloren door een fout van de scheidsrechter in de laatste minuut. En dan reageert papa. Hij vond dat vooral niet fijn voor ons dat er zulke dingen gezegd werden." Hoe is Michel Preud'homme als hij niet langs de lijn staat? "Hij is een heel lieve en bezorgde papa. En hij is ook heel grappig, hilarisch. Papa is ook een echte familieman. Hij zit erg in met zijn vrienden en familie en zou alles doen voor iemand anders. We zijn wel erg competitief, ook onderling. Dat is zo als we golfen of FIFA spelen." "We hebben hem heel weinig gezien de voorbije jaren en we zijn blij dat hij wat meer zal kunnen genieten van het leven."