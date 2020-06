Team Sunweb ruilt rood-wit weer voor zwart-wit

Tiesj Benoot, Ilan Van Wilder en de andere renners en rensters van de ploeg gaan in tenues rijden die overwegend wit zijn met zwarte accenten. Sunweb begon het jaar in rode shirts met witte strepen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Sunweb in mei, vanaf de Ronde van Italië, al in het wit zou gaan rijden. Iedere ploeg mag gedurende het seizoen een keer van kleurstelling wijzigen.

Sunweb heeft mede vanwege de herkenbaarheid gekozen voor een overstap naar witte shirts. Team Ineos, de ploeg van Tourwinnaars Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas, rijdt ook in het rood. Sunweb hoopt dat de renners voor het publiek nu duidelijker te herkennen zijn in het wit met zwart.