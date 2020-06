Na drie maanden werd er gisteren ook in Italië opnieuw gevoetbald. Een feest voor de voetballiefhebbers, maar niet voor Ante Rebic. De match tegen Juventus was amper 16 minuten aan de gang toen de Milan-speler rood onder zijn neus kreeg. Hij vloog met zijn voet naar het gezicht van Danilo. Brute pech voor Milan, dat enkele seconden ervoor nog ontsnapt was aan een achterstand door een penaltymisser van Ronaldo.