Oud-olympisch kampioen mountainbike Miguel Martinez maakt comeback op zijn 44e

Miguel Martinez vierde zijn grootste successen op de mountainbike. Hij werd in 2000 zowel wereldkampioen als olympisch kampioen. Op die Olympische Spelen van Sydney was hij onze landgenoot Filip Meirhaeghe te snel af.

In 2002 probeerde Martinez het al een keer op de weg. Hij reed onder meer de Tour voor Mapei-Quick Step en reed ook 1 jaar voor Phonak. In 2008 reed hij zijn laatste seizoen op de weg voor Amore e Vita en nu zal hij opnieuw het shirt van die ploeg, intussen met een Letse licentie, aantrekken.

"Het is een contract dat na zes maanden weer kan worden verlengd. Ik word er niet voor betaald, maar dat maakt mij niet uit. Passie is belangrijker dan geld", vertelde Martinez over zijn opmerkelijke comeback.