Ook Thomas Meunier lijkt op weg naar de uitgang bij PSG

Vandaag maakte Leonardo, de Braziliaanse sportief directeur van PSG, bekend dat Thiago Silva en Edinson Cavani volgend seizoen niet meer bij PSG zullen spelen. Maar Leonardo liet eigenlijk hetzelfde uitschijnen over andere spelers.

Net als Thiago Silva en Cavani zijn ook Layvin Kurzawa, Eric Maxm Choupo-Moting en Thomas Meunier einde contract bij PSG. "Het is inderdaad ook het idee om het hierbij te laten", laat Leonardo maar een heel klein kiertje open.

"We zijn wel van plan om met die spelers te praten over de komende 2 maanden. We willen proberen om de spelersgroep samen te houden voor de Champions League in augustus."