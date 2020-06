Onafhankelijke experts starten makelaarskantoor: "We worden infiltranten"

De Pro League stelde einde 2019 een expertenpanel samen dat de opdracht kreeg om het Belgische voetbal door te lichten nadat de politiek de fiscale en RSZ-voordelen in de sport wil inperken. Onder meer de rol van makelaars werd door de experten onderzocht.

Dat Maus en Dhondt nu zelf makelaar worden lijkt dus bijzonder vreemd. "De boswachter wordt geen stroper, maar eerder een infiltrant", zegt Maus.

"Ik begrijp dat dit vragen oproept, maar na het voetbalschandaal hadden we meer actie verwacht rond onze aanbevelingen over regelgeving en een deonthologische code voor makelaars, een clearing house en een witwasmeldingsplicht. Ons rapport is nu toch al twee jaar oud."

"Met ons rapport hebben we van buitenaf iets proberen te doen, Nu zullen we proberen het van binnenuit te doen. Het is natuurlijk een complex verhaal, want ook de Pro League kan geen wetten maken. Dat kan alleen de politiek doen. Zij wachten op een voorzet en wij willen die geven."

"Voor ons is dit geen promotiepraatje. We willen de makelaars echt aanpakken, dat zie je in onze rapporten. We stappen niet over naar de kant van de makelaars, we willen dingen reglementeren. Er zijn veel mensen met goede bedoelingen in de sport, maar de druk moet groot genoeg zijn."

De timing om nu met een makelaarsbureau te beginnen is niet toevallig. "Het voetbalschandaal moet werken als een katalysator. Ons bereikt informatie dat die zaak binnenkort zal losbarsten en mensen vervolgd zullen worden die dingen hebben mispeuterd. Dat zal het momentum moeten zijn en dan moet iedereen klaar zijn om te evolueren."

Maus en Dhondt voeren ondertussen gesprekken met voetballers, maar willen daar geen namen op plakken. Ook kunstenaars en auteurs kunnen bij Tribe Association terecht.