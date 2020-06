Oliver Naesen: "Zonde, die ingekorte klassiekers"

Omdat de klassiekers mekaar snel opvolgen in het najaar heeft organisator Flanders Classics de Brabantse Pijl (7/10), Gent-Wevelgem (11/10), de Scheldeprijs (14/10) en de Ronde van Vlaanderen (18/10) ingekort.

"Jammer", vindt Oliver Naesen. "In een koers van 260 kilometer moet je flink je best doen om voorin te eindigen. Die lange koersen zijn net het enige wat ik goed kan", lacht de nummer 7 van vorig jaar in de Ronde.

"Een renner die over 200 kilometer de beste is, wint niet zomaar een koers van 260 kilometer. Want die grens van 200 kilometer bestaat", verzekert de voormalige kampioen van België. "Soms zie ik na 198 kilometers renners naast me op een bergje en 4 kilometer later staan ze stil."

"Voor mij blijft koers survival of the fittest. Daarom vind ik het zonde, al zal ik eind oktober misschien anders piepen", besluit Naesen.

De Ronde van Vlaanderen wordt dit jaar een wedstrijd over 241 kilometer. Vorig jaar was de klassieker 267 kilometer lang.