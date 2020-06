Oliver Naesen spant spieren af tijdens oefening: "Om mee te zijn op sleutelmoment"

Naesen: "Kan helpen om 2 omwentelingen meer te trappen in koers"

Hoe kwam Naesen bij die speciale trainingstechniek? "Ik had dat zelf wat opgezocht op YouTube. Ik sprak daar dan op stage over met een fitnesscoach van de ploeg en hij had toevallig juist op die stage dat materiaal mee. Dat was te toevallig zodat ik niet anders kon dan dat materiaal ook te bestellen."

"Het idee daarachter is dat je je hersenen leert omgaan met de pijn van lactaat zodat je op het sleutelmoment in koers die 2 omwentelingen meer kan trappen om juist wel mee te zijn."

"Het klinkt eigenlijk allemaal erger dan het is. Ik span mijn beenspieren af met zo'n band waarmee de dokter je bloeddruk meet. Ik doe dan 2 minuten een oefening met die afgespande benen en voel me dan veel meer verzuurd."

In de tussentijd hield Naesen zich onder meer bezig met kracht- en stabilisatieoefeningen, waarbij hij soms zijn spieren "afspant". Daardoor kan het melkzuur niet weg en bootst Naesen de pijn na die hij in de finale van een klassieker voelt.

3 maanden geleden is het ondertussen al dat Oliver Naesen (in Parijs-Nice) nog eens een wielerwedstrijd reed.

"Ik heb die techniek ontdekt op YouTube"

"AG2R was 3 jaar geleden de enige ploeg waar ik naartoe kon"

Naesen vertrekt op 22 juni op stage met AG2R naar Le Chambon-sur-Lignon (in de buurt van de Ardèche). "Dat is met de Tour-ploeg. Aansluitend is er in de Alpen nog een stage voor de ploeg voor de klassiekers."

"Ik ben de enige die beide stages doet. Ik kijk er enorm naar uit om uit die sleur te zijn van thuis. Op stage komen we weer in de levensstijl van de renner: opstaan, trainen, gemasseerd worden, eten en chillen."

Hoe ziet het programma eruit van Naesen? "Als alles doorgaat, rijd ik eerst de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Daarna volgen de Ronde van Wallonië, de Tour en de klassiekers."

Het geloof in Naesen is alvast groot bij AG2R, want 3 weken geleden verlengde hij zijn contract met 3 jaar. Maar heeft Naesen niet te vroeg bijgetekend, waren er geen betere aanbiedingen?

"Eigenlijk ben ik de ploeg nog altijd dankbaar dat ze me 3 jaar geleden binnengehaald hebben. Toen mijn vorige ploeg IAM gestopt was, was AG2R in 2017 de enige ploeg waar ik naartoe kon."

"AG2R had toen nog geen ploeg voor de klassiekers. Die is beginnen te groeien met mij. Ik voel me dan ook wel ergens verantwoordelijk voor die klassieke kern."

"De ploeg trekt ook renners aan specifiek voor mij. Het zou niet leuk zijn, als ik dan plots zeg: “Ciao, ik ben weg.”"

3 jaar langer bij AG2R betekent ook 3 jaar langer koersen met een bruine broek. "Maar er is blijkbaar een nieuwe naamsponsor onderweg. Dat is altijd goed.”